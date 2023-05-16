Личинки майского жука исчезнут навсегда: проведите эту простую манипуляцию на даче

Существует несколько способов борьбы с личинками майских жуков на садовом участке.
Чтобы вредитель не попортил корнеплоды, существует несколько методик борьбы с ним.
Самая простая - посадить рядом с корнеплодами бобовые. Майский жук их не любит и никогда не откладывает в них личинки.
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Плюс можно обработать почву под корнеплоды раствором марганцовки. Это вполне эффективная мера способна защитить не только от майского жука, но и от других вредителей.
По материалам belnovosti.by.