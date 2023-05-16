Случится уже в среду: что произойдет с курсом рубля – от прогнозов волосы дыбом

Графики курса валют. Фото: Global Look Press

Аналитики предсказывают, что национальная валюта пока будет дешеветь.

Рубль по итогам этого вторника, 16 мая, вновь подешевел во время торгов на Московской валютной бирже. 

Происходит это уже четвертую сессию подряд, и пока прогнозы аналитиков оптимизма не внушают. Финансисты уверены, что национальная валюта продолжит дешеветь и в среду.

Кое у кого волосы встают дыбом от таких прогнозов.

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«Краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативно, что не исключает движение к недавним максимумам 81-82 рубля за доллар», - отметил Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

По материалам 1prime.ru.

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