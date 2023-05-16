Случится уже в среду: что произойдет с курсом рубля – от прогнозов волосы дыбом

Рубль по итогам этого вторника, 16 мая, вновь подешевел во время торгов на Московской валютной бирже.
Происходит это уже четвертую сессию подряд, и пока прогнозы аналитиков оптимизма не внушают. Финансисты уверены, что национальная валюта продолжит дешеветь и в среду.
Кое у кого волосы встают дыбом от таких прогнозов.
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«Краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативно, что не исключает движение к недавним максимумам 81-82 рубля за доллар», - отметил Владимир Евстифеев из банка «Зенит».
По материалам 1prime.ru.