Случится уже в среду: что произойдет с курсом рубля – от прогнозов волосы дыбом

Рубль по итогам этого вторника, 16 мая, вновь подешевел во время торгов на Московской валютной бирже.

Происходит это уже четвертую сессию подряд, и пока прогнозы аналитиков оптимизма не внушают. Финансисты уверены, что национальная валюта продолжит дешеветь и в среду.

Кое у кого волосы встают дыбом от таких прогнозов.

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