Как приготовить домашний сырный соус за 5 минут — идеален для макарон

Сырный соус подходит для многих блюд и закусок. Его любят взрослые и дети. Но в продукте из магазина много разной ненужной химии: консерванты, красители и ароматизаторы. Поэтому проще и полезнее будет смешать соус своими руками. Тем более что весь процесс займет не более 5 минут.

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Для приготовления сырного соуса вам потребуется: 70 гр. тертого сыра, половина одного стакана молока, 1 ст. ложка крахмала и щепотка соли.

Крахмал и соль нужно растворить в молоке. Добавить в получившуюся смесь измельченный сыр и хорошенько все перемешать. Далее миску необходимо поместить в микроволновку и включить печь на 2 минуты. Когда время пройдет, соус нужно в очередной раз перемешать и поставить греться еще на 1 минуту.

Готовым соусом можно полить макароны или мясо. А можно подать его в отдельной посуде к хрустящим закускам.

Источник: ogorod.video