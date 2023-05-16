Стало известно о том, нужно ли поливать картошку после посадки — многие удивятся

Многие дачники даже не задумываются о том, что картошку после посадки тоже нужно поливать. И совершенно зря. Ведь этому растению тоже требуется влага, как и многим другим огородным культурам.

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Поэтому поливать однозначно необходимо как после посадочных работ, так и на протяжении всей остальной жизни растения. Как часто нужно лить воду, зависит от состава земли и климатических условий. Если почва тяжелая, то заглядывать в огород с лейкой можно не очень часто. А вот рыхлый песчаный грунт нужно регулярно увлажнять, особенно в засушливый период.

Однако независимо от качества земли, есть три этапа в жизни картофеля, когда регулярный полив обязателен. Это период цветения, формирования и созревания клубней. В это время нужно внимательно следить за тем, чтобы почва не пересыхала.

Источник: belnovosti.by