Во что окунуть кусок мяса перед жаркой, чтобы он получился мягким и сочным — полезный совет

Чтобы получить сочный и мягкий кусок мяса на ужин, мало просто сходить в магазин и купить самую лучшую вырезку. Это только половина дела. Ведь мясо еще нужно правильно приготовить, а это получается далеко не у каждого.

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Обычно начинающие кулинары изводят ни один килограмм дорогого продукта, прежде чем получится более или менее сносное блюдо. Но, к счастью, опытные кулинары поделились своим секретом. И теперь вкусную вырезку можно приготовить с первой попытки.

Для этого вам потребуется только яичный белок и немного кукурузного крахмала. Тщательно перемешайте между собой эти ингредиенты: должна получиться вязкая жидкость. И окуните в нее или полейте ею ваш будущий ужин. После этого немедленно положите кусок в небольшое количество раскаленного масла. И обжарьте его с двух сторон до полной готовности.

Фокус в том, что смесь яичного белка и кукурузного крахмала образует на поверхности мяса плотную корочку. Благодаря которой бульон остается в блюде, а не вытекает в сковороду.

Источник: belnovosti.by