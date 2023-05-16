Что добавить в кофе для усиления аромата: простой ингредиент делает вкус еще волшебнее — вы удивитесь

Простой ингредиент, который способен улучшить вкус кофе, есть на каждой кухне. Это — обычная соль.
Добавление щепотки соли в чашку с кофе удаляет неприятную горечь и кислинку напитка. Если кому-то эти вкусовые характеристики традиционного утреннего напитка не по нраву, можно смело положить в чашечку немного соли. Аромат кофе станет еще ярче.
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Хорошо влияет соль и на чай. Добавление ее в чашку с этим напитком, делает вкус чая более благородным, мягким и приятным на вкус. Достаточно всего щепотки соли, чтобы открыть для себя чай по-новому.
По материалам belnovosti.by