Нервы будут на грани: астрологи назвали знак зодиака, на который обрушатся испытания

Так Овнам нужно подготовиться психологическим испытаниям: в этот день их нервы будут на грани. А Тельцы так сильно проявят упрямство, что люди посчитают это настойчивостью. Эту ситуацию лучше пропустить сквозь пальцы. Близнецам потребуется помощь, но лучше ее попросить тайно. Раки будут вынуждены защищать семью и близких, на что они направят все силы.

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Также Львы окажут помощь близкому человеку. В этот день Девам придется довольствоваться малым. Весам нужно приглядеться к друзьям, которые могут их научить полезному делу. Скорпионы будут удивлены, так как друзья станут врагами. Стрельцы примут участие в соревновании, чтобы добиться успеха. Им будет очень необходимо доказать, что они лучше.

Козероги лишь к вечеру наконец-то придумают, что нужно сделать. Водолеи вновь проявят свои смекалку и изобретательность: им удастся совместить то, что казалось абсолютно несовместимым. Рыбам астрологи рекомендуют отложить дела и отдохнуть, так как все будет валиться из рук, сообщает телеканал «Мир 24».