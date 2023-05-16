Просто полейте этим огурцы: урожай будет отменным – никакой химии

Огурчики в теплице. Фото: Global Look Press

Лайфхак для дачников, о котором знают немногие.

Ландшафтный дизайнер и агроном Анастасия Коврижных рассказала, что для повышения урожайности огурцов незаменимым средством является мед.

Достаточно поливать огурцы периодически водой, смешанной с медом, чтобы они росли крепкими, без болезней, и давали хороший урожай.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Три столовых ложки меда нужно тщательно растворить в половине ведра теплой воды. Затем вылить под каждый кустик огурцов пол-литра этого раствора.

Воду с медом можно использовать и для обработки листьев огурцов, это привлечет на растения опылителей, что в итоге тоже позитивно повлияет на урожай.

По материалам belnovosti.by.

Читайте также