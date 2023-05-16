Просто полейте этим огурцы: урожай будет отменным – никакой химии

Ландшафтный дизайнер и агроном Анастасия Коврижных рассказала, что для повышения урожайности огурцов незаменимым средством является мед.
Достаточно поливать огурцы периодически водой, смешанной с медом, чтобы они росли крепкими, без болезней, и давали хороший урожай.
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Три столовых ложки меда нужно тщательно растворить в половине ведра теплой воды. Затем вылить под каждый кустик огурцов пол-литра этого раствора.
Воду с медом можно использовать и для обработки листьев огурцов, это привлечет на растения опылителей, что в итоге тоже позитивно повлияет на урожай.
По материалам belnovosti.by.