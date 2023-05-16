Котлеты будут нежными и не развалятся при жарке, если заменить яйцо этим продуктом — совет опытного кулинара

В кулинарии, как и во всех других сферах, бывает очень полезно попробовать что-то новое. Например, заменить яйцо в классическом рецепте котлет на такой неожиданный продукт, как крахмал.

Многим покажется странной такая альтернатива. Но это только потому, что вы еще не пробовали готовить мясное блюдо по новым правилам. Стоит только один раз решиться выйти за рамки привычного, и вам гарантированно не захочется возвращаться к старым привычкам.

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На самом деле некоторые повара уже давно пользуются этим приемом. Ведь яичный белок очень склеивает фарш, буквально спрессовывает его. Поэтому, если вы добавите вместо него крахмал, блюдо только выиграет. Котлеты станут намного сочнее и нежнее.

А если вы боитесь, что блюдо развалится без яйца, то ваши опасения абсолютно напрасны. Крахмал и в этом случае не подведет. Форма котлет останется безукоризненной.

Но будьте внимательны, во всем нужна мера. Вы получите отличный результат только в том случае, если на 500 грамм фарша возьмете не более 4-х ложек крахмала. И не забывайте о том, что котлетному фаршу нужно настояться в холодильнике не менее 30 минут. Только после этого можно приступать к лепке.

Источник: ogorod.video