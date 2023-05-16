Заоблачная цифра: аналитики напугали прогнозом – что будет с курсом рубля в ближайшие дни

Российский рубль на Московской бирже в этот вторник, 16 мая. продолжил снижение по отношению к основным мировым валютам - евро и американскому доллару. Национальная валюта, скорректировавшись в начале мая, уже четвертую сессию подряд слабеет.

По прогнозам аналитиков, не очень приятные цифры ждут нас и дальше. Доллар достигнет заоблачных значений по отношению к рублю. Высока вероятность, что скоро мы будем отдавать 84,5-86,5 рубля за доллар.

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