Заоблачная цифра: аналитики напугали прогнозом – что будет с курсом рубля в ближайшие дни

Российский рубль на Московской бирже в этот вторник, 16 мая. продолжил снижение по отношению к основным мировым валютам - евро и американскому доллару. Национальная валюта, скорректировавшись в начале мая, уже четвертую сессию подряд слабеет.
По прогнозам аналитиков, не очень приятные цифры ждут нас и дальше. Доллар достигнет заоблачных значений по отношению к рублю. Высока вероятность, что скоро мы будем отдавать 84,5-86,5 рубля за доллар.
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«Дефицит федерального бюджета, сокращение экспортных доходов за прошедший год, отток капитала, сохраняющийся спрос на валюту со стороны населения и дифференциал по процентным ставкам между рублем и долларом — негативны для рубля. В результате доллар вернулся в краткосрочный восходящий торговый канал, образовавшийся с декабря прошлого года с ориентиром: 84,5-86,5 рубля за доллар», - отметил Александр Арутюнян из ИК «Русс-инвест».
По материалам 1prime.ru.