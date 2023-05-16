Лучшее средство от вредителей: готовим прямо на кухне – колорадский жук, тля, белокрылка будут уничтожены раз и навсегда

Справиться с огородными вредителями на даче можно и без ядохимикатов. С тлей, колорадским жуком и другими злодеями можно и с помощью народных средств. Приготовить их можно прямо на кухне из имеющихся там ингредиентов.
Горчичный порошок отлично уничтожает колорадского жука. 200 граммов горчичного порошка нужно растворить в 10 литрах воды. После того, как раствор настоится в течение трех часов, добавить в него 5 столовых ложек уксуса и 50 граммов хозяйственного мыла. Полученной жидкостью можно опрыскивать растения раз в неделю.
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С тлей, белокрылкой, капустным совком, слизнями и трипсами отлично справляется горький перец.
100 грамм перца нужно залить одним литром воды и дать настояться два дня, затем процедить и залить 10 литров воды. Жидкостью опрыскать растения.
По материалам belnovosti.by.