Сделайте это с петунией: растение выпустит кучу бутонов и будет цвести до первых морозов — садовники рекомендуют

Петуния привлекает взгляды пышным и ярким цветением. А о разнообразии палитры и говорить не стоит — не перечесть. Поэтому даже начинающие дачники пытаются вырастить на своем участке этот замечательный цветок.

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Но получается это не у всех, так как к растению нужен особый подход. Например, не каждый садовод догадывается, что петунию необходимо обрезать. Делать это нужно на протяжение всего сезона. Даже если вам кажется, что цветок и без того не очень пышный, смело отсекайте все выбивающиеся стебли. Только так вы сможете заставить растение отращивать новые побеги.

Второй момент, о котором многие забывают — это удобрения. Петуния не сможет получить питательные вещества из почвы, если грунт будет недостаточно кислым. Поэтому цветок необходимо периодически поливать раствором лимонной кислоты. На 10 литров воды нужно брать 1 чайную ложку кислого порошка.

Если соблюдать эти рекомендации, цветок будет радовать взгляд вплоть до первых заморозков.

Источник: belnovosti.by