50 тысяч рублей с носа: дачников предупредили о крупных штрафах – взыщут с каждого

Подмосковная дача. Фото: Global Look Press

Юрист напомнила, за какие нарушения садоводы-любителя отвечают рублем.

Дачный сезон уже стартовал, и специалисты считают своим долгом предупредить граждан, что наличие садового участка накладывает на них определенную ответственность. Выращивать на нем все, что пожелается нельзя, и делать, что хочется, тоже.

«Иногда на участке могут появляться растения, содержащие наркотические и психотропные вещества, например, мак снотворный, роза гавайская или конопля. Разводить намеренно такие культуры, естественно, запрещено. Но даже если владелец участка не имеет отношения к их появлению, можно получить штраф до четырех тысяч рублей», - доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Есть штрафы и за сорную траву. Если участок зарастет одуванчиками или полынью, взыскано будет 500 рублей, борщевиком - пять тысяч рублей.

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Дачники обязаны следить за вызовом мусора. Его нельзя хранить на участке или закапывать в землю. Нарушение правил обращения с отходами обойдется в 50 тысяч рублей.

Столько же придется заплатить, если по вине хозяина участка на нем образуются овраги и промоины.

По материалам 1prime.ru.

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