50 тысяч рублей с носа: дачников предупредили о крупных штрафах – взыщут с каждого

Дачный сезон уже стартовал, и специалисты считают своим долгом предупредить граждан, что наличие садового участка накладывает на них определенную ответственность. Выращивать на нем все, что пожелается нельзя, и делать, что хочется, тоже.

«Иногда на участке могут появляться растения, содержащие наркотические и психотропные вещества, например, мак снотворный, роза гавайская или конопля. Разводить намеренно такие культуры, естественно, запрещено. Но даже если владелец участка не имеет отношения к их появлению, можно получить штраф до четырех тысяч рублей», - доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Есть штрафы и за сорную траву. Если участок зарастет одуванчиками или полынью, взыскано будет 500 рублей, борщевиком - пять тысяч рублей.

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