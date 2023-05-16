Как приготовить натуральные чипсы за 15 минут — домашние будут полезнее, чем в магазине

Чипсы нельзя назвать полезным продуктом, поэтому часто их покупать не стоит. Но если приготовить хрустящий картофель самостоятельно, то можно свести вредные составляющие к минимуму. Ведь в домашнем блюде не будет консервантов, ароматизаторов, красителей и прочих ненужных добавок.

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Чтобы наслаждаться чипсами уже через 15 минут, вам потребуется нарезать тонкими ломтиками 3-4 картофелины среднего размера. Затем нужно выложить заготовки на смазанный оливковым маслом пергамент, посыпать их солью, поперчить и поместить в микроволновку на 5 минут. Печь нужно включить на максимальную мощность.

Когда время пройдет, блюдо можно будет подавать к столу со сметаной, кетчупом или любым другим соусом на ваш вкус.

Источник: belnovosti.by