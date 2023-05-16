Этот цвет помады может состарить на 10 лет — запрещено после 35

С возрастом приходится менять не только уходовые средства, но и декоративную косметику. Особенно внимательно стоит выбирать помаду. И дело даже не в составе косметического средства, а в его оттенке.

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Например, помада морковного цвета точно не украсит взрослую женщину. А наоборот, накинет с десяток лет сверху. Потому что рыжий оттенок подчеркивает абсолютно все несовершенства: шелушения, мелкие морщинки и уходящий объем.

К тому же помада морковного цвета в целом удешевляет образ. Поэтому даже молоденьким женщинам нужно пользоваться этим оттенком с большой осторожностью.

Источник: thevoicemag.ru