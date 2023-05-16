Курс доллара ошарашил даже экспертов: сегодня он перевалил за рекордный показатель

Российский рубль дешевел на торгах Московской биржи 16 мая четыре сессии подряд. В итоге доллар достиг рекордного показателя для данного момента в 80,09 рубля.

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Это даже больше прогнозируемого максимума от финансовых аналитиков на май, которые ожидали скачков до 80 рублей. Стоит отметить, что предпосылок для того, чтобы «американец» начал дешеветь, пока не наблюдается.

По-прежнему санкции Запада влияют на отечественную валюту, нефть стоит дешево, а иностранных компаний в стране все меньше.

Источник: 1prime.ru.