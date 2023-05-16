Как получить ранний урожай перцев: просто помогите им во время цветения — деревенский метод

Болгарский перец относится к капризным культурам. Но и к нему можно найти подход.

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Например, чтобы растение легко перенесло пересадку в открытый грунт и одарило крупными плодами, его нужно вовремя подкормить удобрением.

А чтобы ускорить появление первых перчинок, бывалые огородники пользуются хитростью с ватной палочкой. Делается это так: нужно дождаться появления первого цветка и оборвать его. А все последующие цветы необходимо опылить с помощью ваты. Для этого вам потребуется провести ватной палочкой по центру каждого цветка.

Эта процедура поможет сократить количество пустоцветов и существенно ускорит появление первого урожая.

Источник: sovkusom.ru