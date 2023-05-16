Стоит 70 рублей, а вещи белоснежные: прачка в Турции подсказала, что добавить при стирке

В Турции хорошие хозяйки и профессиональные прачки пользуются для отбеливания вещей и белья обычным столовым 9%-ным уксусом.

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Зная этот метод, вы избавите себя от покупки дорогих отбеливателей и применения химии, польза которой всегда вызывает вопросы.

Просто разведите стакан уксуса в тазу и замочите вещи в этом растворе. Затем постирайте в стиральной машине на обычном режиме, и ваша одежда будет как новая!

Источник: дзен-канал «Пишет Надя Поднебесная»