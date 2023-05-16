Как убрать потертости со стеклокерамической варочной панели — не останется и следа

Стеклянные поверхности со временем покрываются мелкими царапинами и потертостями. Особенно много таких дефектов появляется на стеклокерамических плитах, ведь ими мы пользуемся каждый день.

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Некоторые хозяйки готовы принять неизбежное и привыкают к несовершенствам поверхности. А другие не могут смириться и ищут способы все исправить. Если вы относитесь ко второй категории, то знайте: эту маленькую проблему можно решить с помощью обычной соды.

Для это вам потребуется смешать пару столовых ложек соды с небольшим количеством воды: должна получиться кашица. И отполировать этим составом проблемное место. Процедуру следует проводить с помощью салфетки из фланелевой ткани. Пасту нужно втирать круговыми движениями по часовой стрелке до тех пор, пока потертости не исчезнут.

Источник: new-lifehuck.ru