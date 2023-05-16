Почему всегда перед стиркой вещи нужно подержать в уксусе: никакой отбеливатель не сравнится!

В период тотального дефицита советские хозяйки смогли понять, что вместо отбеливателя с успехом можно применять уксус.

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Сейчас этот способ активно возрождается, поскольку современницы смогли оценить его экологичность и эффективность.

Добавьте 1/4 чашки белого уксуса на каждую чашку воды. Поместите белые вещи в необходимое количество раствора и оставьте на 15 минут, но лучше на 1-2 часа.

После этого простирайте вещи в стиральной машинке на нужном цикле. Вы достанете вещи из барабана, которые будут сиять белизной!

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия»