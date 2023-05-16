Как привести в порядок пятки к летнему сезону: в салон идти не нужно — справитесь сами за 20 минут

До лета осталось совсем не много времени. Уже сейчас модницы начинают доставать босоножки и сандалии. Если вы еще не успели подготовить ваши ножки к открытой обуви, то уже пора заняться этим важным делом.

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Чтобы ступни были мягки и нежными без салонных процедур, потребуется потратить всего 20 минут вашего времени.

Начните уход с теплой ванночки с глицерином. На половину таза воды нужно взять одну столовую ложку аптечного средства. Держите ступни в воде 15 минут. За это время кожа успеет подготовиться к следующему этапу.

Далее возьмите крупный скраб. Его можно купить или смешать самостоятельно: из соли, меда и кофейной гущи. И в течении 2–3 минут помассируйте пятки и пальцы ног.

И в завершение нанесите на ступни крем с мочевиной. Подождите, пока он впитается, и наденьте хлопковые носки. Если огрубевшей кожи очень много, то можно попробовать специальные отшелушивающие носки для педикюра. Их продают почти во всех магазинах косметики.

Источник: yapokupayu.ru