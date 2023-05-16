Техник положил прокладку в стиральную машину: теперь все делают так же — чистота идеальная

Чтобы стиральная машинка прослужила долго и без поломок, необходимо постоянно следить за ее чистотой.

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Больше всего грязи скапливается на резинке вокруг круглой дверцы на барабане. Выемка в ней накапливает влагу, порошок и остатки других веществ. Постепенно в ней появляется плесень, если игнорировать уборку.

Чтобы этого не произошло можно воспользоваться полезным лайфхаком. Взять несколько женских гигиенических прокладок, хорошенько пропитать их любым моющим средством, сложить вдвое и вложить в щель резинки.

Оставить так на несколько минут — вся грязь впитается в прокладки и мыть, по сути, не придется вообще. Просто протрите потом сухой тряпочкой, достав все пропитанные прокладки.

Источник: дзен-канал «Как приготовить».