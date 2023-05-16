Как избавиться от одуванчиков за несколько минут: быстро почернеют и больше никогда не вырастут

Одуванчики начинают причинять неудобство дачникам уже весной. Они рано зацветают и быстро выпускают семена. Растение не особо прихотливое, поэтому оно способно заполонить весь участок в довольно короткие сроки.

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Чтобы этого не случилось, важно начинать борьбу с сорняком еще до того момента, как он даст первую партию семян. Для этого нужно скосить желтые цветочки, пока они не успели превратиться в белый пух. Так вы остановите распространение одуванчиков.

Но это еще не все. Теперь вам нужно избавиться от уже имеющихся растений. Для этого вам потребуется раствор соляной кислоты, перчатки и спринцовка. Наденьте защиту на руки и с помощью спринцовки обработайте все одуванчики на вашей территории. Уже через несколько минут сорняки почернеют и засохнут вместе с корнями.

Источник: teplogalaxy.ru