Катятся слезы: курс доллара превысил максимум – эксперты ошиблись, это провал

Убийственные показатели поступили в первой половине дня 16 мая с Московской биржи. Рубль усилил снижение, а доллар поднялся до 80 рублей впервые со 2 мая.

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Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, в числе причин такого скачка назвал санкционные риски, снижение цен на нефть и растущий дефицит бюджета.

Он заметил, что валюта США способна вырасти и больше, вплоть до 83 рублей. Это выше прогнозов других аналитиков, которые говорили о повышении доллара до 80 рублей.

Источник: 1prime.ru.