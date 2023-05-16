Просто вылил эту жидкость в унитаз, а утром он сиял чистотой! Опытный блогер показал трюк

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А эти «друзья» прочно въедаются в поверхность, и обычными средствами их не очистить. Вместе с тем уже много-много лет, буквально с советских времен, существует проверенное средство — отбеливатель «Белизна».

И если вы пробовали его и оно не помогало вам в застарелых пятнах на унитазе, значит, вы его применяли неправильно.

Отбеливатель нужно вылить в унитаз, размазать по стенкам ершиком и оставить на всю ночь, утром обработанная поверхность будет сиять чистотой. Именно так делают многие блогеры, которые ведут свои страницы об уборке.

Источник: дзен-канал «Мастер-ОК».