Всегда кладите эту шипучку из соды в раковину, когда засорится: пшик — и все чисто

По-настоящему действенное и недорогое средство от засора в сливе можно приготовить в домашних условиях. Вам понадобятся сода и уксус столовый.

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Дождитесь, пока вода из слива уйдет, высыпьте в трубу полстакана соды, залейте сверху стаканом уксуса. Если накоплений много, то можно и целую бутылку. Из слива пойдет пена, так и должно быть.

Эта химическая реакция растворит все накопления внутри системы и очистит ее. Когда процесс завершится, включите горячую воду и хорошенько пролейте канализацию.

Источник: дзен-канал «Хозяюшка».