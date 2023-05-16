Дрожжи — лучший друг огурцов: приготовьте вот такую подкормку — богатый урожай ароматных и хрустящих плодов обеспечен!

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Агрономы говорят, что нет лучшей питательной жидкости для огурцов, чем дрожжевая. На нее, к слову, хорошо реагируют почти все садовые культуры, но особенно любят их зеленые хрустящие овощи. Понадобится один пакетик сухих дрожжей (10–12 г), 5 л теплой воды, 1/2 стакана сахара. Все смешать, оставить на 5–7 дней в теплом месте до брожения. Затем брать 1 стакан такой настойки на ведро воды, выливать 1 л на куст.

Таких подкормок за сезон следует провести 2–3. Они подойдут и для тепличных огурчиков, и для растущих на открытом грунте. И тогда урожайность сразу попрет, и это в буквальном смысле на дрожжах!

По материалам сайта kp.ru