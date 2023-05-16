Она взяла ножницы и все исправила: как очистить засоренный слив без тросика — выскочит весь мусор

Вы можете легко обойтись без помощи сантехника, если у вас засорится слив в ванне или душе. И даже тросик со специальной химией не понадобятся.

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Просто возьмите пластиковую одноразовую трубочку для напитков и сделайте ножницами вдоль нее несколько надрезов в виде уголков. Так, чтобы получились параллельные крючки треугольниками.