Она взяла ножницы и все исправила: как очистить засоренный слив без тросика — выскочит весь мусор

Вы можете легко обойтись без помощи сантехника, если у вас засорится слив в ванне или душе. И даже тросик со специальной химией не понадобятся.
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Просто возьмите пластиковую одноразовую трубочку для напитков и сделайте ножницами вдоль нее несколько надрезов в виде уголков. Так, чтобы получились параллельные крючки треугольниками.
Этой трубочкой подвигайте внутри засоренного слива и подцепите на нее все волосы и мусор изнутри, медленно вытащите. Все, что было внутри трубы, выйдет наружу!
Источник: дзен-канал My DIY cat.