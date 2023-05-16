Удар нанесен: курс доллара подскочил на торгах мгновенно — уже не остановить, скачки цифр

Открытие торгов на Мосбирже 16 мая началось с очередной неприятной новости для рубля. Доллар повысился сразу на 48 копеек — дойдя до 79,63 рубля, евро — на 18 копеек, показав курс в 86,58 рубля.
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Эта ситуация стала уже стабильной для международной валюты, которая давит отечественный рубль еще с пятницы, 12 мая. Евро и доллар неизменно растут, рубль понижается.
Похоже, что в настоящий момент ситуацию уже сложно изменить, скачки цифр продолжаются день за днем. Эксперты прогнозируют, что доллар в мае может достичь 80 рублей. И, похоже, что этот прогноз сбудется уже скоро.
Источник: 1prime.ru.