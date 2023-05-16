Сантехник поделился фишкой: бросьте это в унитаз, чтобы налет растворился на глазах

Обычный шипучий аспирин может сотворить настоящее чудо с вашим унитазом. При растворении он будет выделять активную пену, под воздействием которой даже старые загрязнения начнут отслаиваться сами собой.
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Бросьте шипучий аспирин в унитаз (количество зависит от степени его загрязнения), оставьте для воздействия на наслоения минут на 30. Далее пройдитесь щеткой или ершиком по стенкам санфаянса и смойте.
Сантехники предупреждают, что аспирин нельзя использовать сразу после работы с химическими средствами.
Источник: дзен-канал «МК в Калмыкии».