Сантехник поделился фишкой: бросьте это в унитаз, чтобы налет растворился на глазах

Унитаз до и после обработки. Фото: соцсети

 

Вам больше не понадобятся дорогие специальные средства.

Обычный шипучий аспирин может сотворить настоящее чудо с вашим унитазом. При растворении он будет выделять активную пену, под воздействием которой даже старые загрязнения начнут отслаиваться сами собой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Бросьте шипучий аспирин в унитаз (количество зависит от степени его загрязнения), оставьте для воздействия на наслоения минут на 30. Далее пройдитесь щеткой или ершиком по стенкам санфаянса и смойте.

Сантехники предупреждают, что аспирин нельзя использовать сразу после работы с химическими средствами.

Источник: дзен-канал «МК в Калмыкии».

Читайте также