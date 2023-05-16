Курс доллара стремительно пошел вверх: новые санкции давят — называем реальные цифры

С пятницы, 12 мая, американский доллар уверенно повышается на Московской бирже. Последние торги тоже закончились печально для рубля.

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Курс доллара к закрытию за день вырос на 1,23 рубля, дойдя до цифры в 79,15. Евро тоже поднялся на 1,56 рубля — до 86,4 рубля.

Финансовый аналитик Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» объяснил подобное положение дел исчезновением поддержки рубля, санкциями со стороны Запада, уходом зарубежных компаний с территории России.