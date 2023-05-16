Чем сдабривают воду для полива опытные дачники: нужно всего три таблетки – и урожай попрет как на дрожжах

Садоводы поливают свои грядки не только обычной водой, но и подкормкой. А что если эти два действия объединить и за один раз не только напитать посадки влагой, но и обогатить их полезными веществами? Рецепт такого чудо-раствора знают не только хитрые дачники, но и агроном Анастасия Коврижных, которая и раскрыла его состав.

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Причем, это копеечный способ, основанный на одном аптечном средстве. В предназначенную для поливов воду – обычно это бочка или огромная ванны – всыпьте измельченную до порошка янтарную кислоту. Как правило, она идет в таблетках, и в прохладной жидкости растворяется плохо. В результате получится обогащенная вода, которой поливать можно все каждые полторы недели. И огород отплатит богатым урожаем и вкусными плодами.

По материалам сайта «Белновости»