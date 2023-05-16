Дрожжевая подкормка творит чудеса: полейте этим раствором клубнику в мае - поразит изобильным урожаем

Чтобы урожай не разочаровывал, опытные садоводы пашут на участке все свое свободное время. А хитрые при этом не забывают про удобрения. С грамотными подкормками результаты превосходят ожидания. Взять ту же клубнику: садовая ягодка обожает внимание хозяина и грамотные растворы удобрений. В ответ она благодарит богатым и сладким урожаем.

Для первой подкормки клубники стоит использовать сложносочиненную смесь. Она готовится в домашних условиях, это проверенная годами питательная жидкость. В нее входит несколько важных составляющих, пропорции которых нужно тщательно соблюдать.

Это 5 литров воды, полстакана сахара, полкилограмма натертого на терке картофеля, 150 г хлеба, 50 г кулинарных дрожжей, 3 ст. ложки средства «Байкал» или «Восток» или любой другой настой с живыми микроорганизмами. Это все перемешивается, после чего три дня настаивается при комнатной температуре. По готовности раствор разводят четырьмя частями воды, и поливают каждый кустик литром жидкости.

По материалам сайта Izmor