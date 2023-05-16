Посадили помидоры? Не забудьте про первую подкормку: после нее мудрые садоводы ящиками гребут урожай – рецепт тут

Помидоры на протяжении сезона постоянно нуждаются в удобрении. Иначе просто не будут плодоносить или разочаруют дачников хилым урожаем. Между тем, опытные садоводы знают, что сдабривать культуру нужно сразу же после высадки в грунт.

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Агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных предупреждает – в первый прикорм томаты лучше «угощать» комплексными питательными растворами. И придется хорошо постараться.

Секрет в том, что для приготовления раствора нужна дождевая вода. Ее потребуется целое ведро объемом 10 л. Важно, чтобы она как следует прогрелась на солнышке, и только после этого можно приступать к разведению: нужно растворить 20 гр калиевой селитры. Важно, что эта первая подкормка проводится черед полторы недели после посадки в грунт, достаточно на лунку пол-литра раствора. Это напитает помидоры и сделает урожай изобильнее.

По материалам сайта «Белновости»