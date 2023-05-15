Кошмар закончится: астрологи назвали дату, после которой можно смело тратить деньги и вкладывать

По словам экспертов, в этот день стоит лучше питаться только легкой пищей – овощами и фруктами. Также можно заняться спортом, но не переусердствовать. Лучше устроить короткую и интенсивную тренировку.

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А вот уже с 19 числа можно начать тратить и вкладывать деньги на свое усмотрение, не боясь потерять их. Это связано с тем, что период ретроградного Меркурия завершается. Поэтому все улучшится практически во всех сферах, в том числе, в финансовой.

Также астрологи рассказали, что некоторые люди почувствуют прилив сил, но он будет недолгим, поэтому не стоит хвататься за сложные дела и строить большие планы, сообщает телеканал «Мир 24».