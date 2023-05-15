Положите в унитаз воздушный шарик — через 3 часа не узнаете свою сантехнику

Каждый, кто хоть раз мыл унитаз, прекрасно знает о том, что самое труднодоступное место — это зазор между чашей и ободком. Добраться до него очень сложно. А почистить хорошо вообще почти невозможно, так как любое моющее средство будет стекать вниз.

Поэтому без хитрости здесь не обойтись. Как выйти из затруднительного положения, подсказали в ролике на YouTube-канале «Советы для дома».

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Для того чтобы качественно отмыть это сложное место, вам потребуется: один воздушный шар, прочная нитка, 400 мл. уксуса, одна столовая ложка средства для мытья посуды и несколько литров теплой воды.

Надуйте шарик до такого размера, чтобы им можно было заткнуть дырку унитаза, привяжите к нему нитку и вставьте шар в сливное отверстие. Затем смешайте уксус с мыльным средством, вылейте полученный состав в чашу сантехники и добавьте необходимое количество воды. Уровень жидкости должен быть выше проблемного места.

Подождите около 3 часов. Затем выньте шарик-заглушку, пройдитесь губкой под ободком и спустите воду. После этой процедуры унитаз будет как новенький.

Источник: YouTube-канал «Советы для дома»