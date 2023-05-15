Будут изменения: какие выплаты и надбавки ожидают пенсионеров с 1 июня

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Так жители освобожденного Сталинграда будут приравнены к ветеранам ВОВ. В связи с этим они начнут получать ежемесячную выплату в размере 3896 рублей, а также набор разных льгот.

Эксперты отметили, что повысится пенсия у пожилых граждан, которым исполнится 80 лет.их фиксированная выплата станет больше в целых два раза.

Также с начала лета расширится перечень транспортных средств, которыми пенсионеры смогут пользоваться на льготных условиях. Они смогут ездить бесплатно в санатории на лечение и обратно, сообщает Life.ru.