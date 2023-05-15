Чем протереть стекла, чтобы пыль от них отскакивала — окна останутся чистыми до осени

Мытье окон — не такое уж легкое и приятное дело, чтобы заниматься им каждую неделю. Поэтому любая хозяйка хочет найти такое средство, которое избавит ее от такой необходимости.

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И оно есть! Просто не все об этом знают. Чтобы окна оставались чистыми как можно дольше, необходимо наносить на стекла кондиционер для стирки. Делать это нужно сразу после мытья окна.

Все просто: намочите тряпку средством для белья и протрите ею все стеклянные поверхности. Подождите пару минут, а затем отполируйте окна салфеткой из микрофибры.

После такой обработки пыль долгое время будет пролетать мимо. Так как кондиционер образует на стекле невидимую пылеотталкивающую пленку.

Источник: belnovosti.by