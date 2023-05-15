Как выбрать тренч, чтобы казаться выше и стройнее — идеально сядет по фигуре

Каждая модница знает, что любую фигуру можно преобразить с помощью правильно подобранных вещей. Это же правило распространяется и на верхнюю одежду.

Например, подходящий тренч зрительно удлинит силуэт и сделает его стройнее. А бездумно купленная вещь может визуально растянуть и расплющить даже самую стройную фигуру.

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Стилист и создатель бренда Chiber_7 Исмаил Сафиулов советует делать выбор в пользу тренча из плотной ткани. По словам специалиста, такое изделие будет лучше скрывать недостатки фигуры.

А чтобы не добавить себе лишних килограммов и не убавить пару сантиметров роста, рекомендуется отдавать предпочтение удлиненным моделям. Так как короткий тренч визуально полнит. Для этих же целей пышногрудым красавицам следует избегать такого элемента, как ружейный клапан, и моделей с воротником-стойкой.

Что касается цветовой гаммы, то при покупке первого тренча эксперт советует остановиться на базовых оттенках. Выбирайте черный, бежевый или хаки — они всегда актуальны.

Источник: vnimanie.pro