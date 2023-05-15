Огурцы вырастут намного раньше, чем у соседей: просто полейте их этим средством — деревенские секреты

Огурцы. Фото: Global Look Press

Сами удивитесь такому раннему урожаю.

Чтобы огурцы начали обильно плодоносить раньше обычного срока, нужно знать, чем подкормить рассаду. Самые матерые огородники говорят, что для этих целей идеально подходят удобрения из азота и серы.

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Азот поможет растению быстро набрать зеленую массу, а сера позволит огурцу вытянуть из почвы все необходимые для развития плодов элементы. Поэтому для приготовления чудо-подкормки рекомендуется использовать сульфат аммония, который содержит и серу, и азот одновременно. 

Все просто: нужно одну чайную ложку средства растворить в двух литрах воды, перелить состав в емкость с носиком и удобрить каждый корешок 3-4 ложками волшебного раствора. 

После такой подкормки огурцы начнут расти бешеными темпами. Хрустящие зеленые овощи появятся на вашем столе гораздо раньше, чем соседи увидят первый урожай.

Источник: belnovosti.by

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