Огурцы вырастут намного раньше, чем у соседей: просто полейте их этим средством — деревенские секреты

Чтобы огурцы начали обильно плодоносить раньше обычного срока, нужно знать, чем подкормить рассаду. Самые матерые огородники говорят, что для этих целей идеально подходят удобрения из азота и серы.

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Азот поможет растению быстро набрать зеленую массу, а сера позволит огурцу вытянуть из почвы все необходимые для развития плодов элементы. Поэтому для приготовления чудо-подкормки рекомендуется использовать сульфат аммония, который содержит и серу, и азот одновременно.

Все просто: нужно одну чайную ложку средства растворить в двух литрах воды, перелить состав в емкость с носиком и удобрить каждый корешок 3-4 ложками волшебного раствора.

После такой подкормки огурцы начнут расти бешеными темпами. Хрустящие зеленые овощи появятся на вашем столе гораздо раньше, чем соседи увидят первый урожай.

Источник: belnovosti.by