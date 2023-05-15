Назван реальный курс доллара на 15 мая: у валютчиков стресс — «американец» гнет свою линию

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на понедельник, 15 мая. «Американец» стоит 77,20 рубля. А евро уверенно держит свои позиции — 84,25 рубля.

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При этом финансовые аналитики считают, что временная долларовая лихорадка с его падением не продлится долго. И уже к концу мая, «американец» отобьет свое преимущество, снова взлетев в высь. Так, свою линию доллар гнет упорно, ввергая валютчиков в состояние стресса.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключает, что в мае - начале июня доллар способен подняться на торгах до 80 рублей.