Опять попрет вверх: сколько будет стоить доллар к концу мая — аналитики следят во все глаза

После праздников — 9 мая — иностранная валюта совершает кульбит за кульбитом. К примеру, доллар начал постепенно сдавать свои позиции по отношению к российской валюте. Так, рубль сумел отыграться на торгах после апрельских «неудач».

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Своим мнением относительно дальнейшего развития событий делятся финансовые аналитики. И поводов для оптимизма не так много. Эксперты считают, что кратковременное и незначительно ослабление «американца» явление совершенно предсказуемое. И доллар в ближайшее время возьмет свое, снова рванув в высь.

Так, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов уточнил, что сейчас доллар представлен на торгах в диапазоне 70-80 рублей. А уже к концу мая - началу июня доллар будет стоить порядка 80 рублей, евро — 84-89 рублей.