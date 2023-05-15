Даже старый серый тюль засияет белизной, если замочить его в этом чудо-средстве — убедитесь сами

Со временем белоснежный тюль приобретает серый цвет, а местами даже желтеет. Отстирать его обычными средствами, к сожалению, не получится. Но есть маленькая хитрость, которая способна вернуть былой вид даже самым старым занавескам.

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Бывалые хозяйки говорят, что спасти тюль можно с помощью замачивания в солевом растворе. Но перед этой процедурой изделие необходимо постирать, чтобы убрать хотя бы часть загрязнений.

Итак, когда тюль будет постиран, нужно растворить крупную соль в теплой воде (40°C). На 5 литров жидкости берите 10 ложек поваренной соли. И замочить в получившемся средстве все тюлевые занавески на несколько часов. Если тюль очень серый, то в раствор можно добавить немного средства для мытья посуды.

И не забывайте о том, что в процессе замачивания шторы нужно несколько раз перевернуть. Так вы быстрее достигнете желаемого эффекта.

Источник: belnovosti.by