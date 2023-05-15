Счастливчик месяца: кого из россиян ждет подъем до конца мая

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

И главным счастливчиком месяца станет Стрелец. Отмечается, что представители этого огненного знака почувствуют особое воодушевление. Они будут желать поделиться своим хорошим настроением со всеми.

Ощущение праздника сохранится до самого конца месяца. А также в коллективе или компании друзей Стрельцы попробуют быть психологами и помогут многим решить их проблемы, пишет 7days.ru.