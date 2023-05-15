Счастливчик месяца: кого из россиян ждет подъем до конца мая

Многие астрологи отмечают, что май выдался сложным месяцем и его вторая половина будет не менее напряженной. Однако на этот раз они предрекли, что россиян ждет период благополучия и пробуждения природы. Звезды повлияют на людей, рожденных под этим знаком зодиака, самым лучшим образом. Они выделили период с 15 по 31 мая, который станет наиболее благоприятным.
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И главным счастливчиком месяца станет Стрелец. Отмечается, что представители этого огненного знака почувствуют особое воодушевление. Они будут желать поделиться своим хорошим настроением со всеми.
Ощущение праздника сохранится до самого конца месяца. А также в коллективе или компании друзей Стрельцы попробуют быть психологами и помогут многим решить их проблемы, пишет 7days.ru.