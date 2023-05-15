Как сочетать носки с сандалиями, чтобы выглядеть модно, а не смешно — совет эксперта

Мало кто станет спорить о том, что сандалии удобнее носить, если под них надеть носки. Однако до недавнего времени такое сочетание считалось дурным вкусом.

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Но мода не стоит на месте, а иногда она даже поворачивается к нам лицом. Поэтому в 2023 году можно наконец-то расслабиться и носить сандалии вместе с носками, не боясь осуждающих взглядов прохожих.

Правда, есть несколько тонкостей, которые нужно учесть, чтобы образ получился современным и дерзким. А не смешным и нелепым.

Стилист Ольга Ким рекомендует мужчинам сочетать с носками только спортивные и полуспортивные модели. Или можно найти сандалии в ретро-стиле, вроде тех, что были в моде у наших дедушек, и носить их носками, подходящими к вашему образу по цвету.

Женщинам тоже разрешено экспериментировать в этом направлении. Например, носки отлично дополнят образ в стиле аниме, многоярусные платья с высокой талией или наряды с воротником.

Источник: news.ru