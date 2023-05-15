Как спасти свой огород от слизней и улиток с помощью дешевого напитка — вредители не смогут устоять

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Чтобы вредители не успели съесть огородные и садовые культуры, нужно расставить по участку несколько ловушек с пивом. Их можно соорудить из высоких пластиковых бутылок. Для этого отрежьте верхнюю часть бутылки. Она вам не понадобится. А нижнюю закопайте таким образом, чтобы ее верхняя граница была вровень с землей. Плесните вечером на дно ловушек немного пива и забудьте о них до самого утра.

Паразиты очень любят запах пенного напитка. Они сами сползутся в ловушки со всего огорода. После ночной «вечеринки» вам останется только избавиться от плененных вредителей и обновить угощение для следующей партии.

Источник: vlast-sovetov.ru