Как спасти свой огород от слизней и улиток с помощью дешевого напитка — вредители не смогут устоять

Нашествие слизней на сад и огород может обернуться настоящей катастрофой. Пускай эти брюхоногие не отличаются особой прытью, зато они обладают высоким аппетитом. Их прожорливость просто не знает границ. Улитки тоже не особо отстают в этом плане. Поэтому не позволяйте скользким захватчикам хозяйничать на своей даче. А избавляйтесь от них по мере появления.
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Чтобы вредители не успели съесть огородные и садовые культуры, нужно расставить по участку несколько ловушек с пивом. Их можно соорудить из высоких пластиковых бутылок. Для этого отрежьте верхнюю часть бутылки. Она вам не понадобится. А нижнюю закопайте таким образом, чтобы ее верхняя граница была вровень с землей. Плесните вечером на дно ловушек немного пива и забудьте о них до самого утра.
Паразиты очень любят запах пенного напитка. Они сами сползутся в ловушки со всего огорода. После ночной «вечеринки» вам останется только избавиться от плененных вредителей и обновить угощение для следующей партии.
Источник: vlast-sovetov.ru