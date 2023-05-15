Как быстро вывести тараканов без вреда для своего здоровья — способ есть

Если ваше жилье посетили тараканы из соседней квартиры, то не ждите, пока они переедут всем составом на вашу территорию. А начинайте действовать прямо в момент обнаружения первого перебежчика.

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Чтобы избавиться от неприятных гостей, можно купить специальную отраву или пригласить дезинсекторов. Эти способы относятся к самым эффективным. Но, к сожалению, при этом они не являются самыми безопасными. Ведь если в квартире есть дети или домашние животные, то ядовитые химикаты могут им навредить.

К счастью, есть более безопасные способы борьбы с вредителями. Например, ловушка из пластиковой бутылки. Для того чтобы ее смастерить, вам потребуется отрезать верхнюю часть бутылки и вставить ее в нижнюю половину таким образом, чтобы горлышко «смотрело» на дно. Надежно зафиксируйте детали в этом положении и бросьте в бутылку кусочек печенья или любого другого лакомства. Оставьте несколько ловушек на ночь, а утром избавьтесь от первой партии насекомых.

С помощью этого нехитрого устройства можно легко отловить всех тараканов, которые успели поселиться на вашей кухне. А чтобы они не появились вновь, следуйте этим рекомендациям.

Источник: dezinsektor.spb.ru