Всегда поливайте огород этим копеечным средством: урожай снимите огромный

Как выясняется, копеечный аптечный продукт - янтарная кислота - отличное средство для получения хорошего урожая овощных культур. Это натуральное природное вещество - прекрасный стимулятор роста растений.
Ценность янтарной кислоты в том, что она помогает корням усваивать питание в несколько раз лучше.
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Подкорму делают из расчета один литр воды на один грамм янтарной кислоты. Поливать растения этим раствором нужно, предварительно увлажнив почву.
Увлекаться подкормкой не стоит, иначе можно нарушить баланс веществ. Для крепкой рассады достаточно провести две-три подкормки на первом этапе ее развития и столько же на последующих.
По материалам belnovosti.by.