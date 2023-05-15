Всегда поливайте огород этим копеечным средством: урожай снимите огромный

Подкорму делают из расчета один литр воды на один грамм янтарной кислоты. Поливать растения этим раствором нужно, предварительно увлажнив почву.

Увлекаться подкормкой не стоит, иначе можно нарушить баланс веществ. Для крепкой рассады достаточно провести две-три подкормки на первом этапе ее развития и столько же на последующих.

По материалам belnovosti.by.