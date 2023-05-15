Как избавиться от мешков под глазами за пару минут в день — совет специалиста

Что только не предпринимают женщины в борьбе с несовершенствами: ходят к массажистам, косметологам и прочим специалистам по красоте. Покупают дорогую уходовую косметику и листают брошюры с народными рецептами.

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Но, к сожалению, не все проблемы можно решить такими способами. Некоторые дефекты требуют хирургического вмешательства. Например, так называемые мешки под глазами. Однако на подобные меры готова пойти не каждая красавица. Да и, как выяснилось, в этом нет особой необходимости. Ведь проблему можно решить за пару минут с помощью консилера и пудры.

Чтобы кожа под нижним веком выглядела идеально, визажист Оксана Белонина советует нанести под глаза консилер своего естественного оттенка кожи, а под «мешками» пройтись средством более светлого цвета. Далее средства следует закрепить на коже с помощью матирующей пудры.

Делайте так каждое утро, и никто не догадается о вашей маленькой проблеме.

Источник: vnimanie.pro