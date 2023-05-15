Как с помощью уксуса быстро отслоить всю желтизну и налет с унитаза: сойдет хлопьями само

Недорогое и эффективное средство для очищения унитаза от грязи, мочевого камня и известкового налета можно приготовить в домашних условиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Насыпьте 1/2 чашки пищевой соды в унитаз, влейте туда же столько же уксуса, распределите ершиком по загрязнениям.

Подождите 5-10 минут, пока не пройдет полностью реакция. Пена должна растворить все наслоения, превратив их в хлопья. Далее ершиком удалите аккумулированные загрязнения в унитазе и смойте.

Источник: дзен-канал «Мастер-ОК»